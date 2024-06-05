شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يلتقى نظيره اليمنى بمكتبه بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه بالقاهرة، اليوم الأربعاء، قاهر مصطفي علي النائب العام للجمهورية العربية اليمنية والوفد المرافق له.

ومن جهته، رحب النائب العام بضيوفه الكرام، مُشيرًا إلى العلاقات التاريخية المميزة بين الدولتين الشقيقتيْن، مثمنًا قبول نظيره اليمني دعوتَه بالزيارة التي هي انعكاس لتعزيز أواصر التعاون القضائي بين المؤسستيْن العريقتيْن.

وفي خلال اللقاء تم استعراض أنظمة العمل المطبقة في البلديْن، في إطار تنمية القدرات وتبادل الخبراتِ بين الجانبيْن.

وفي ختام اللقاء وجه النائب العام المصري الشكر لنظيره اليمني وأعضاء الوفد المرافق له.



النائب العام ونظيره اليمني