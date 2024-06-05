توجيه عاجل من غرفة السياحة بشأن رد مبالغ جدية الحجز لموسم الحج 2024 - مستند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت غرفة شركات السياحة، أنه بشأن رد مبالغ جدية الحجز لموسم الحج 2024 للمواطنين الذين لم يحالفهم الحظ هذا العام في قرعة الحج السياحي ولم يتم استلام جدية الحجز الخاصة بهم من بنك مصر حتى الآن، فإنه يجب ردها للمواطنين من خلال موقع الغرفة.

وأضافت "السياحة"، بحسب منشور لها، الأربعاء، حصل الخليج 365 على نسخة منه، أنه بشأن رد مبالغ جدية الحجز لموسم الحج 2024 / 1445 هـ، فإنه يجب الدخول على موقع الغرفة الإلكتروني وثم بيانات خاصة بالغرفة، ورد مبلغ جدية الحجز للمواطنين الغير ناجحين في قرعة الحج 2024، ثم تسجيل البيانات المطلوبة؛ حتى يتسنى للإدارة المختصة اتخاذ ما يلزم بسرعة رد تلك المبالغ، وإبلاغ المواطنين من خلال رسالة نصية على أرقام هواتفهم المسجلة.

ونوهت "الغرفة"، إلى أنه على الشركات السياحية المنفذة لموسم الحج 2024، اتخاذ ما يلزم تجاه هذا الشأن.

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