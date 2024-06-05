شكرا لقرائتكم خبر عن منسق مبادرة المشروعات الخضراء لـ"اليوم": تلقينا 12 ألف مشروع ذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة القومية للمشروعات الخضراء الذكية عن أهمية التحول الأخضر في مصر ودوره في دعم الاقتصاد.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة دى إم سى، إن الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق جزء رئيسى من الاقتصاد الدولى والمصرى ونقطة فارقة في وضع الاستثمارات المصرية على الخريطة الدولية، لافتا إلى أن من أهم المبادرات المصرية التي طرحت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي هي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وتابع: "المبادرة تلقت 12 ألف مشروع ذكى كلها تؤكد أن المصريين العاديين بدأوا يتفاعلوا مع الاقتصاد الأخضر والوعى البيئي، منها 3800 منفذين على الأرض و500 منهم في تطورات هائلة وناجحين جدا وندعم منهم أكثر من 36 وكلهم منفذين على الأرض لكن أحجامها تكبر".