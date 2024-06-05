شكرا لقرائتكم خبر عن مدير هيئة الرعاية الصحية يلتقى الملحق التجارى الروسى لبحث سبل تعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، اجتماعًا مع الملحق التجاري الروسي وعدد من ممثلي عدد من شركات الأدوية الروسية، تمحور اللقاء حول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الدواء السياحة العلاجية، خاصة للروس الذين يأتون إلى مصر للعلاج في محافظات التأمين الصحي الشامل، مع التركيز على محافظة جنوب سيناء.

وفي ذات السياق، ونيابة عن الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، شارك الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للشؤون الفنية، في جلسة نقاشية نظمتها واستضافتها مجموعة السعودي الألماني بقاعة المؤتمرات بمعرض صحة أفريقيا، تحت عنوان «حوكمة صحية، سياسة صحية: نهج لنجاح الرعاية الصحية» في مؤتمر صحة أفريقيا 2024، تسلط الجلسة الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه الحوكمة في تشكيل أنظمة رعاية صحية فعالة وتحسين النتائج الصحية، وتستعرض نماذج وأنماط السياسات الصحية سواء التي تتبناها الحكومة أو القطاع الخاص من ممارسات الحوكمة التي من شأنها تحقيق نجاح واستدامة أنظمة الرعاية الصحية.

وأشار الدكتور مجدي بكر إلى آليات نظام التأمين الصحي الشامل، ودور هيئة الرعاية الصحية كونها ذراع الدولة في ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، وفكر التغطية الصحية الشاملة المرتكز على الأسرة كونها الوحدة التأمينية في نظام التأمين الصحي الشامل وليس الفرد، كما أوضح دور الهيئات الثلاث في إدارة نظام التأمين الصحي الشامل ، وفكر فصل تقديم الخدمة عن تمويلها وعن الرقابة على جودة المنشآت الصحية، وتجسيد تلك الأدوار من خلال ثلاث هيئات تدير المنظومة لضمان الاستدامة وجودة مخرجات النظام الصحي تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة.

ولفت إلى الطفرة النوعية غير المسبوقة في النظام الصحي المصري والإصلاح الصحي الشامل على كافة المستويات وتكامل الأدوار سواء بتشريع القوانين كقانون التأمين الصحي الشامل الصادر عام 2018، أو المجلس الصحي المصري، ووضع أطر الحوكمة الإكلينيكية والاستفادة من آلياتها وتفعيلها بمنشآت الهيئة، كما أكد على اهتمام الهيئة بالعديد من المحاور مثل اقتصاديات الصحة وتفعيل الملف الطبي الموحد أو السجلات الطبية للمريض، مؤكدًا أهمية الحوكمة والسياسات الصحية في تعزيز النتائج الصحية وتحسين تقديم الخدمة الصحية وضمان استدامة الرعاية الصحية بأعلى معايير الجودة.