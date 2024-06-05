شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحية بمؤتمر صحة أفريقيا: التعاون بين مصر وروسيا فى مجال الدواء والصيدلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى لهيئة الرعاية الصحية، إنه تم عقد اجتماعًا مع الملحق التجارى الروسى وعدد من ممثلى عدد من شركات الأدوية الروسية، حول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الدواء والسياحة العلاجية، خاصة للروس الذين يأتون إلى مصر للعلاج فى محافظات التأمين الصحى الشامل، مع التركيز على محافظة جنوب سيناء، خلال انعقاد مؤتمر صحة افريقيا Africa Excon، المنعقد حاليا بالقاهرة، وذلك نيابة عن الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعى التأمين الصحى الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان..

وشارك بالاجتماع الدكتور شريف كمال مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للصيدلة وشؤون الدواء، وشهد الاجتماع مناقشات مثمرة حول كيفية مد جسور التعاون بين مصر وروسيا فى مجال الدواء والصيدلة، كما تم الاتفاق على تنظيم ورش عمل تدريبية لتبادل الخبرات بين المتخصصين المصريين والروس فى مجالات متعددة، بهدف رفع مستوى الكفاءة وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى الروس فى مصر، استعرض الاجتماع أيضًا الأدوية الروسية المبتكرة فى مجالات الأورام والأمراض المزمنة مثل الضغط والسكرى والسمنة، بالإضافة إلى العلاج البيولوجى وأدوية علاج الألم.

وفى ختام الاجتماع، وجه الدكتور أمير التلوانى دعوة للجانب الروسى لزيارة منشآت هيئة الرعاية الصحية فى مصر للإطلاع على الإمكانيات المتاحة، كما تم الاتفاق من حيث المبدأ على توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لتعزيز التعاون المستقبلى.

يذكر أن المعرض والمؤتمر الطبى الأفريقى الثالث Africa Health Excon 2024، يفتح أبوابه للزائرين حتى 6 يونيو 2024، ويعد المؤتمر فرصة ذهبية للشركات العاملة فى خدمات الرعاية الصحية والدواء لاستكشاف إمكانيات الاستثمار فى أفريقيا، بما يسهم فى تسريع نمو تلك الصناعات على مستوى أفريقيا، فيما يجمع المؤتمر والمعرض كافة ممثلي القطاع الطبي والصحي ليوفر لهم فرصة استثنائية للاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات فى مختلف القطاعات الطبية، ومن المتوقع أن يجذب الحدث أكثر من 500 من كبرى الشركات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى أكثر من 60 ألف زائر من أكثر من 100 دولة حول العالم.