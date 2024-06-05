شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 10 سيارات "ميكروباص" غير ملتزمة بتعريفة الركوب بالحوامدية والبدرشين والعياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة ضبط 10 سيارات بخطوط الحوامدية والبدرشين والعياط بالطريق الزراعي غير ملتزمة بالتعريفة المحددة لخطوط السير، وذلك خلال حملات لجهاز السرفيس وإدارة مرور الجيزة.

وأشارت المحافظة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" إلى أن السيارات المضبوطة بخطوط الحوامدية والبدرشين والعياط بالطريق الزراعي، تقوم بتقطيع المسافات لتحصيل أجرة أكبر، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكليف مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ورئيس جهاز السرفيس ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين.

وشدد محافظ الجيزة، على رجال المرور بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وجهاز السرفيس بشن حملات مفاجئة على المواقف، مؤكدًا أنه في حالة ضبط أي سيارة يقوم سائقها بزيادة تعريفة الركوب يتم وقف خط السير فورًا واتخاذ اللازم قانونًا.