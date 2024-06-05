شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل هنية: عربدة المستوطنين فى القدس تؤكد أن المدينة محور الصراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن الحركة وفصائل المقاومة سوف تتعامل بجدية وإيجابية مع أي اتفاق على أساس وقف العدوان بشكل شامل والانسحاب الكامل وتبادل الأسرى.

ووفق القاهرة الإخبارية، أضاف إسماعيل هنية: "عربدة المستوطنين في القدس تؤكد أن المدينة هي محور الصراع"، وتابع: "شعبنا لن يستكين حتى يرحب الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".