أخبار مصر

إسماعيل هنية: عربدة المستوطنين فى القدس تؤكد أن المدينة محور الصراع

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل هنية: عربدة المستوطنين فى القدس تؤكد أن المدينة محور الصراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن الحركة وفصائل المقاومة سوف تتعامل بجدية وإيجابية مع أي اتفاق على أساس وقف العدوان بشكل شامل والانسحاب الكامل وتبادل الأسرى.

 

ووفق القاهرة الإخبارية، أضاف إسماعيل هنية: "عربدة المستوطنين في القدس تؤكد أن المدينة هي محور الصراع"، وتابع: "شعبنا لن يستكين حتى يرحب الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements