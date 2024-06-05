الداخلية تحسم الجدل في واقعة العثور على جثمان السعودي هتان شطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أصدرت وزارة الداخلية بيانا حول واقعة تغيب المواطن السعودي هتان شطا منذ فترة عن مقر إقامته بالقاهرة وفق بلاغ قدمه أحد أفراد أسرته.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأربعاء؛ بالنسبة لما تبلغ من أسرة أحد المواطنين السعوديين بغيابه عن مقر إقامته بالقاهرة تاركاً كافة متعلقاته الشخصية.

وأكدت الداخلية في بيانها؛ أسفرت جهود البحث عن العثور على جثمان المتغيب ، كما أكدت التحريات والفحوص الطبية عن عدم وجود شبهه جنائية جراء وفاته والتى جاءت نتيجة تداعيات ظروفه المرضية.

وأضافت الوزارة؛ تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة؛ وإحاطة شقيق المتوفى والسفارة السعودية بالبلاد بتفاصيل إجراءات البحث.