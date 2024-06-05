شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: استخدام التكنولوجيا الحديثة كمدخل إلى مستقبل الأدوية العشبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الدكتورة نسمة السيد ، مدير الإدارة العامة لتسجيل الأدوية العشبية بهيئة الدواء المصرية، فى جلسة «عصر جديد من الأدوية العشبية من خلال القواعد والدراسات العشبية – أفضل الممارسات وقصة النجاح لهيئة الدواء المصرية»، والتى انعقدت خلال فعاليات المؤتمر الدولى Africa Health ExCon المنعقد في الفترة من 3 إلى 6 يونيو 2024 فى مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمشاركة وحضور عدة وزارات وهيئات ومؤسسات مصرية بالإضافة إلى نخبة من الدول الأفريقية والمنظمات الدولية.

وتم خلال الجلسة مناقشة ما تلعبه الأدوية العشبية من دور فعال في تحقيق الرعاية الصحية وما تشهده في الآونة الأخيرة من انتعاش كأحد الأسواق الواعدة نظرًا لتوافرها وقلة تكلفتها، وتم التأكيد على الاهتمام بتلك الصناعة وخضوعها للرقابة من قبل هيئة الدواء المصرية لضمان السلامة والفعالية والجودة وضمان تصنيعها وفقًا لمعايير GMP مع الاهتمام ببناء الأدلة العلمية وتوفير أطر القواعد المعرفية الملهمة كعامل دافع لحل التحديات والعقبات التى تواجه دمج الأدوية العشبية فى الأنظمة الصحية بطريقه مبتكرة وفعالة بالإضافة إلى التركيز على الابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة كمدخل إلى مستقبل الأدوية العشبية والتى تتنوع بدءًا من تقنيات الاستخلاص المتقدمة مرورًا بتقنيات النانو ووصولًا للتقنيات الرقمية مما يمهد الطريق لعصر جديد من الأدوية العشبية.

يأتى ذلك فى إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز وتبادل الخبرات وفتح قنوات الاتصال بشكل مستمر ودعم كافة سبل التعاون مع مختلف الجهات والمشاركة فى المؤتمرات الدولية والإقليمية المختلفة حيث يعتبر مؤتمر "صحة أفريقيا 2024" فرصة ذهبية للشركات العاملة فى خدمات الرعاية الصحية والدواء لاستكشاف إمكانات الاستثمار فى أفريقيا، بما يسهم فى تسريع نمو تلك الصناعات على مستوى أفريقيا وذلك انطلاقا من المكانة الدولية لهيئة الدواء المصرية.

كما شاركت الدكتورة هبة خليل، مدير الإدارة العامة للدراسات الإكلينيكية بهيئة الدواء، فى جلسة «تطور الدراسات الاكلينيكية فى إفريقيا»، والتى انعقدت خلال فعاليات المؤتمر الدولى Africa Health ExCon المنعقد فى الفترة من 3 إلى 6 يونيو 2024 فى مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمشاركة وحضور عدة وزارات وهيئات ومؤسسات مصرية بالإضافة إلى نخبة من الدول الأفريقية والمنظمات الدولية.

وتم خلال الجلسة تسليط الضوء على هيكلة الإدارات المعنية بتنظيم التجارب السريرية ووظائف كل إدارة، وتم استعراض الجهود المحلية والتعاون الدولي لتوسيع نطاق التجارب السريرية وتوضيح الأهداف المستقبلية لإدارة التجارب السريرية في مصر والخطوات المقترحة لتحقيقها.

كما تم مناقشة كيفية تعزيز التقدم والابتكار والتطوير في مجال البحوث السريرية في إطار تطبيق قانون الأبحاث الاكلينيكية ولائحته التنفيذية، وذلك من خلال استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية للتجارب السريرية على الصعيدين المحلي والدولي من خلال وجهة نظر كلًا من الجهات الرقابية وشركات البحوث التعاقدية (CRO) والرعاه الرسميين.

ياتي ذلك فى ضوء حرص هيئة الدواء على تعزيز التعاون مع الجهات الدولية لتبادل الخبرات وتعزيز التقنيات والمعرفة في مجال البحوث السريرية واتباع القواعد المحلية والدولية.