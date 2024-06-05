شكرا لقرائتكم خبر عن الشرق الأوسط.. حروب وضحايا بالملايين.. غدا في الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " الشرق الأوسط.. حروب وضحايا بالملايين.. وفدا الجهاد و«الشعبية لتحرير فلسطين» فى القاهرة لبحث وقف إبادة غزة.. فرانشيسكا ألبانيز فى حوار لـ «الخليج 365»: أوقفوا غطرسة إسرائيل".

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