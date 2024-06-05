شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة ووزيرا الشباب والتعليم العالى يبحثون سبل النهوض بالرياضة الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك لحضور اجتماع الاتحاد الرياضي للجامعات المصرية، الذي عُقد في المدينة الرياضية لجامعة القاهرة.

وأكد الدكتور محمد الخشت على اهتمام جامعة القاهرة بتطوير الرياضة الجامعية ودعمها بكافة الإمكانيات المتاحة، مشيراً إلى أن الجامعة حريصة على توفير بيئة رياضية مناسبة للطلاب، تمكنهم من ممارسة الرياضة واكتشاف مواهبهم وتنميتها.

ناقش الاجتماع، الذي حضره أعضاء الاتحاد الرياضي للجامعات المصرية، سبل النهوض بالرياضة الجامعية وتطويرها، وتعزيز دورها في اكتشاف المواهب الرياضية وتنميتها، وإعداد أجيال رياضية متميزة قادرة على تمثيل مصر في المحافل الدولية.

من جانبه، أشاد الدكتور أيمن عاشور بالجهود التي تبذلها الجامعات المصرية في ملف الرياضة، مؤكداً على أهمية دور الجامعات في النهوض بالرياضة المصرية بشكل عام.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، حرص وزارة الشباب والرياضة على دعم الرياضة الجامعية، وتقديم كافة أشكال الدعم للجامعات المصرية لتنظيم البطولات الرياضية والفعاليات الرياضية المختلفة.