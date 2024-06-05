شكرا لقرائتكم خبر عن آليات صرف الخبز المدعم للمصطافين بالمحافظات الساحلية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية فتح نظام صرف الخبز المدعم على ماكينات الصرف فى المحافظات الساحلية والتى تشهد إقبالا من المصطافين خلال فترة الصيف وهى محافظات، الإسكندرية ومطروح ووبورسعيد ومنطقة رأس البر بدمياط ومنطقة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ وذلك اعتبارا من يوم 15 من شهر يونيو الجارى وحتى يوم 15 من شهر سبتمبر 2024.



وكان ”الخليج 365” قد حصل على تفاصيل قرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية حيث يستطيع صاحب البطاقة التموينية صرف الخبز المدعم من أى مخبز أو منفذ لبيع الخبز المدعم دون التقيد بمحل إقامته وذلك فى إطار الحرص على تسهيل كافة الإجراءات للمصطافين خلال فترة تواجدهم فى هذه المناطق حيث سيتم إتاحة صرف الخبز المدعم لهم.

يذكر أن النظام الإلكترونى الخاص بصرف الخبز المدعم من خلال بطاقات التموين يقتصر على الصرف داخل محل إقامة صاحب البطاقة فقط، ومع قرار الوزارة فانه سيتم اتاحة الصرف في المناطق الساحلية لأى صاحب بطاقة تموين ويتم الصرف بمعدل 5 ارغفة يوميا لكل فرد مقيد بالبطاقة بسعر الرغيف 20 قرشا دون التقيد بمحل الاقامة، و بمجرد دخول المواطن أى منطقة من هذه المناطق الساحلية فانه يستطيع صرف الخبز المدعم من خلال البطاقة التموينية .



