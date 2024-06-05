شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: استهداف تجمع لضباط وجنود الاحتلال بسرب مسيرات انقضاضية جنوب الكوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله اللبناني، استهداف تجمعا لضباط وجنود الاحتلال الإسرائيلي، بسرب من المسيرات الانقضاضية، جنوب مستوطنة الكوش، وتحقيق إصابة مباشرة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن قتيلان و20 جريحا سقطوا في إطلاق قذائف ومسيرة من لبنان على منطقة حرفيش في الجليل الغربي.

بينما، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بسقوط قتيلان و24 مصابا منهم 5 بحالة حرجة و 3 بحالة خطيرة بعد استهدافهم في منطقة حرفيش بمسيرة وصاروخ تم إطلاقهما من لبنان.