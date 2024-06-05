شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يستعرض مع وزير خارجية إيران الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية تلقى اتصالًا هاتفيًا اليوم الأربعاء، من "على باقري" وزير خارجية إيران بالوكالة.

وذكر المُتحدث باسم الخارجية المصرية، أن وزير خارجية إيران أعرب خلال الاتصال عن تقدير الجانب الإيرانى لقيام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم التعازى فى وفاة الرئيس الإيرانى الراحل، وايفاده لوزير الخارجية إلى طهران لتقديم واجب العزاء، مثمنًا فى هذا الصدد تضامن مصر مع الشعب الإيرانى فى مصابه الأليم.

وأضاف السفير أبو زيد بأن الاتصال تطرق إلى الموضوعات المرتبطة بالعلاقات الثنائية بين مصر وإيران، حيث توافق الوزيران على أهمية متابعة مسار تطوير العلاقات الثنائية بما يضمن معالجة كافة القضايا العالقة، تمهيدًا لاستعادة العلاقات إلى طبيعتها، استنادًا إلى مبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار، والعمل على تحقيق مصالح الشعبين المصرى والإيرانى، ودعم استقرار المنطقة.

هذا، وقد تطرق الحديث إلى الوضع فى قطاع غزة، حيث حرص الوزير شكرى على استعراض الجهود المبذولة من جانب الوساطة المصرية/القطرية بدعم أمريكى للتوصل إلى صفقة تؤدى إلى هدنة تسمح بتبادل الأسرى والمحتجزين وادخال المساعدات إلى الشعب الفلسطينى فى القطاع، وصولًا إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وخروج القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

وفى نهاية الاتصال، اتفق الوزيران على الحفاظ على وتيرة التشاور بشأن مسار العلاقات الثنائية، وسبل حلحلة الأزمة الراهنة فى قطاع غزة ومواجهة التحديات المرتبطة بها على الصعيدين الإقليمى والدولي.