شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الإنجيلية تسهم بمبلغ 170 ألف جنيه فى مشروع صكوك أضاحى الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - صرح الدكتور هشام عبد العزيز على رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف بأن الكنيسة الإنجيلية أسهمت من خلال الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بمبلغ 170 ألف جنيه فى مشروع صكوك أضاحي الأوقاف لهذا العام 1445هــ اليوم الأربعاء 5 يونيه 2024م، موجهًا الشكر للكنيسة الإنجيلية على هذه اللفتة الوطنية، كما أكد أن المشروع هو مشروع وطنى، حيث توزع لحوم الصكوك على الأسر الأولى بالرعاية دون تمييز.
وكانت قد قررت وزارة الأوقاف أن يكون سعر الصك المستورد بها ستة آلاف جنيه، وسعر الصك البلدى بها ثمانية وخمسمائة آلاف جنيه، ومن أراد الحصول على صك مستورد عليه دفع الست آلاف جنيه عبر الحسابات البنكية المخصصة لذلك أو البريد المصرى أو خدمة فورى على النحو الموضح أدناه.للمشاركة فى مشروع صكوك أضاحى الأوقاف عبر أرقام الحسابات التالية:
البنك المركزى حساب رقم: 2 / 22222 / 450 /9
بنك مصر حساب رقم: 1400001009999999
البنك الأهلى حساب رقم: 0013070465285400014
البنك الزراعى المصرى حساب رقم: 919002000155711006
البريد المصرى حساب رقم: 0163600034039818
أو من خلال خدمة فورى دهب
أو اتصل أو أرسل رسالة على الأرقام التالية: ( ـ 01552563217 ــ )، يصلك مندوب الأوقاف حيث كنت.
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