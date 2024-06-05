شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الإنجيلية تسهم بمبلغ 170 ألف جنيه فى مشروع صكوك أضاحى الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الدكتور هشام عبد العزيز على رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف بأن الكنيسة الإنجيلية أسهمت من خلال الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بمبلغ 170 ألف جنيه فى مشروع صكوك أضاحي الأوقاف لهذا العام 1445هــ اليوم الأربعاء 5 يونيه 2024م، موجهًا الشكر للكنيسة الإنجيلية على هذه اللفتة الوطنية، كما أكد أن المشروع هو مشروع وطنى، حيث توزع لحوم الصكوك على الأسر الأولى بالرعاية دون تمييز.

وكانت قد قررت وزارة الأوقاف أن يكون سعر الصك المستورد بها ستة آلاف جنيه، وسعر الصك البلدى بها ثمانية وخمسمائة آلاف جنيه، ومن أراد الحصول على صك مستورد عليه دفع الست آلاف جنيه عبر الحسابات البنكية المخصصة لذلك أو البريد المصرى أو خدمة فورى على النحو الموضح أدناه.

للمشاركة فى مشروع صكوك أضاحى الأوقاف عبر أرقام الحسابات التالية:

‏البنك المركزى حساب رقم: 2 / 22222 / 450 /9

‏بنك مصر حساب رقم: 1400001009999999

‏البنك الأهلى حساب رقم: 0013070465285400014

‏البنك الزراعى المصرى حساب رقم: 919002000155711006

‏البريد المصرى حساب رقم: 0163600034039818

‏أو من خلال خدمة فورى دهب

أو اتصل أو أرسل رسالة على الأرقام التالية: ( ـ 01552563217 ــ )، يصلك مندوب الأوقاف حيث كنت.