شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تقبل اعتذار "اليوتيوبر" المتهم بالإساءة إليها وتتنازل عن الدعاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الفنانة منى زكي التنازل عن الدعويين الجنائية والمدنية فى القضية المتهم فيها "يوتيوبر"، بتوجيه عبارات السب والقذف لها، وذلك بعد اعتذار المتهم عما بدر منه من أفعال فى حق الفنانة "منى زكي".

وأعلن "شعبان سعيد" المحامى بالنقض بصفته وكيل الفنانة منى زكي التنازل بعد قيام "اليوتيوبر"، بالاعتذار وإبداء أسفه لما بدر منه وصدر عنه من وقائع "سب وقذف" فى حق الفنانة "منى زكي"، وحق المنتسبين لنقابة المهن التمثيلية.

وتابع أن تنازل الفنانة يأتى بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الاقتصادية يقضى بمعاقبة المتهم بالحبس شهر وغرامة 20 ألف جنيه، وكفالة 5 آلاف جنيه، وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه.

وأضاف، أنه بناءً على الاعتذار وبعد توسط الكثيرين، والذين أبدوا أسفهم لما بدر من المتهم المذكور، وتعهدهم بعدم العودة للإساءة مستقبلًا، وحرصًا من الفنانة "منى زكي"، على عدم ضياع مستقبله، وحرصًا على أسرته التى ستضيع إذا ما تم حبسه، فقد رأى كلاهما أن يتقبلا اعتذاره.