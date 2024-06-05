حدث في 8 ساعات| موعد تشغيل مترو أكتوبر بالخط الرابع وتوضيح جديد بشأن مواعيد قطع الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعلان وزارتي الكهرباء والبترول، اليوم الأربعاء، الانتهاءَ من إجراء تخفيف الأحمال الكهربائية لساعة إضافية الذي اقتصر على يوم أمس فقط، مثلما كان مقررًا له.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

بيان جديد من الكهرباء والبترول بشأن مواعيد قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال-تفاصيل

أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول، اليوم الأربعاء، الانتهاءَ من إجراء تخفيف الأحمال الكهربائية لساعة إضافية الذي اقتصر على يوم أمس فقط، مثلما كان مقررًا له، في ضوء أعمال الصيانة الوقائية لجزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات استهلاك الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

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بـ50 صورة حديثة.. الإعلان رسميا عن موعد تشغيل مترو أكتوبر بالخط الرابع للشبكة

قال طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنه من المتوقع أن يتم تشغيل المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق في عام 2027.

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الرئيس السيسي يهنئ رئيس الوزراء الهندي لفوزه بفترة ولاية جديدة

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بمناسبة تجديد الشعب الهندي الثقة في قيادته لفترة ولاية جديد.

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قرارات جديدة بصيدلة عين شمس 2024

أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس قراراً بقيام الدكتورة رحاب عثمان أحمد بتسيير أعمال وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب اعتباراً من ١ / ٥ / ۲۰۲٤.

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توجيه عاجل من غرفة السياحة بشأن رد مبالغ جدية الحجز لموسم الحج 2024 - مستند

أعلنت غرفة شركات السياحة، أنه بشأن رد مبالغ جدية الحجز لموسم الحج 2024 للمواطنين الذين لم يحالفهم الحظ هذا العام في قرعة الحج السياحي ولم يتم استلام جدية الحجز الخاصة بهم من بنك مصر حتى الآن، فإنه يجب ردها للمواطنين من خلال موقع الغرفة.

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بيان من هيئة الدواء بشأن التسعيرة الجبرية للأدوية.. ومهمة "لجنة المراجعة"

قال الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون الإعلام والتواصل المجتمعي ودعم الاستثمار، إن التسعيرة الجبرية للمستحضرات الطبية تعد اختصاصًا أصيلًا لهيئة الدواء المصرية دون غيرها.

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نأسف للتأخير.. السكة الحديد: تخفيض سرعة القطارات اليوم بسبب ارتفاع الحرارة

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعليماتها لقائدي القطارات بتخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط نظراً لارتفاع درجة الحرارة والتي تؤثر على القضبان والمعدات وأن هذا الإجراء ضروري لتفادي أي طارئ حفاظًا على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات على أن يتم عودة مسير القطارات للسرعة المقررة حال انخفاض درجة الحرارة.

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تفاصيل توفير منفذ لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة بجامعة حلوان

قال بيان صادر عن جامعة حلوان، برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، إنها وفرت منفذا لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، في إطار الدور المجتمعي والخدمي لجامعة حلوان.

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وزير الرياضة: زيادة عدد المنشآت الشبابية إلى 11.5 ألف في 2024

التقى، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في إطار متابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

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"مصر للطيران" تسير غدًا 19 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة

تسير مصر للطيران "الناقل الوطني" غدًا الخميس، 19 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة لنقل حجاج بيت الله الحرام.

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توجيهات مهمة لوزير التموين خلال عيد الأضحى بشأن المخابز والسلع التموينية وشوادر اللحوم

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، كتابًا دوريًّا لتنظيم عمل الإدارات والمديريات، والرقابة على كل الأنشطة التموينية والتجارية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

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