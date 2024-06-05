للصالح العام.. وزير الداخلية يقرر إبعاد سوداني خارج البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارًا بإبعاد سوداني خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وتضمن القرار رقم 851 لسنة 2024 بعد الإطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 4/5/2024 بشأن طلب إبعاد سوداني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛ قرر وزير الداخلية "يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام أحمد فتحي حسن عبد الحليم (سوداني الجنسية - مواليد 5/12/2004).

وكلف وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.