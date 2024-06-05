تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة نجل شقيقه في حلوان لـ 7 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة نجل شقيقه في حلوان، على إثر خلاف بينهما إلى جلسة 7 يوليو.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم في يوم 28 فبراير 2023 بدائرة قسم شرطة حلوان محافظة القاهرة، قتل المجني عليه محمد. ه، عمدا من غير سبق إصرارا أو ترصد.

أضاف أنه على إثر خلف فيما بينهما انهال عليه بالأداة محل الاتهام، مسددا له ضربات بالرأس حتى خارت قواه ولفظ أنفاسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، قاصدا من ذلك قتله، على النحو المبين بالتحقيقات.