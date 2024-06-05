بسبب انفصال والديها.. دفن جثة فتاة قفزت من الطابق الخامس ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمود الشوربجي:

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة فتاة أثر سقوطها من الطابق الخامس بعقار ببولاق الدكرور.

جاء القرار بعد مناظرة جثمانها وورود تقرير الطب الشرعي بأسباب الوفاة.

البداية بتلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها سقوط طالبة من علو بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة طالبة في عقدها الثاني وسط بركة من الدماء إثر سقوطها من الطابق الخامس بالشقة محل سكنها.

وبإجراء التحريات وسؤال أسرة المتوفاة افادوا باقدامها على إنهاء حياتها قفزًا من الطابق الخامس بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة عقب انفصال والديها ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة.

بعدها جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.