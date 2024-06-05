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فريق السلة العالمي "هارلم جلوبتروترز" يزور نادي مدينتي

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القاهرة - سامية سيد - في إطار زيارته بمصر بهدف تعزيز التبادل الثقافي والتواصل بين الشعبين المصري والأمريكي ، قام فريق السلة العالمي "هارلم جلوبتروترز" بزيارة إلى نادي مدينتي الرياضي . وقدم الفريق الأمريكي عروضاً ومباريات استعراضية مع فرق السلة بنادي مدينتي بمختلف المراحل العمرية .

وأعربت السفارة الأمريكية بالقاهرة – في بيان - عن امتنانها لمجموعة طلعت مصطفى لشراكتها المتميزة في المساعدة في جلب فريق (هارلم جلوبتروترز) إلى مصر، حيث يتم إقامة هذا الحدث لأول مرة في مصر .

وقالت السفيرة الأمريكية لدى مصر، هيرو مصطفى غارغ : "زيارة فريق السلة ألأمريكي إلى مصر شهادة على الشراكة الثقافية الدائمة بين الشعبين المصري والأمريكي، ودليل إضافي على دور مصر الرائد في السياحة العالمية والرياضية والصناعة الإبداعية في منطقة الشرق الأوسط."

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فريق السلة العالمي "هارلم جلوبتروترز"

 

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جانب من زيارة فريق السلة العالمي "هارلم جلوبتروترز"

 

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الفريق بنادى مدينتى 

 

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لاعب من الفريق 

 

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لاعبة من الفريق فى ملعب نادلا مدينتى

 

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مشاهدة مواهب فريق نادى مدينتى 

 

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لاعبة من نادى مدينتى 

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مباراة سلة 

 

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فريق السلة بنادي مدينتي مع الفريق العالمى 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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