شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة فرص حصول هيئة الدواء المصرية على مستوى النضح الثالث فى GBT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الدكتور، علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، مع الدكتور ديوسديدي موبانجيزي مدير سياسات ومعايير منتجات الرعاية الصحية بمنظمة الصحة العالمية، وذلك بحضور د. نعمة عابد، ممثل المنظمة بمكتب مصر، د. جاسر جاد الكريم، منسق النظم الصحية بمكتب مصر، د. هدى لانجر، مستشار إقليم شرق البحر المتوسط للوصول للأدوية والتكنولوجيا الصحية، د. منى معروف، مسئول المستحضرات الطبية والصيدلية في منظمة الصحة العالمية بمكتب مصر، لمناقشة فرص حصول هيئة الدواء المصرية على مستوى النضح الثالث في GBT، وسعيها الدؤوب للحصول على مستوى النضج الثالث في الدواء.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة أهمية وظيفتي التسجيل والتفتيش في المنظومة الرقابية، وضرورة السعي نحو تحقيق مستوى النضج الثالث بهما؛ كخطوة تمهيدية نحو الحصول على WLA.



من جانبه أكد رئيس الهيئة على حاجة القارة الإفريقية لوجود وكالات تنظيمية وطنية معتمدة، وذلك من خلال وكالة الدواء الإفريقية، التحالف بين هيئات الاعتماد المختلفة.



فيما أكد ممثلو منظمة الصحة العالمية على ضرورة ترسيخ مفهوم الإطار المؤسسي للتدريب، وأن منظمة الصحة العالمية تقوم بإعداد تدريبات حضورية بكوبنهاجن على مدار السنة، وأنها أوصت لحضور ممثلين عن هيئة الدواء المصرية لهذه التدريبات.



يأتي ذلك استمرارًا للجهود المشتركة والتنسيق المستمر بين هيئة الدواء المصرية ومكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، وفي إطار سعي الهيئة المستمر التعاون مع كافة الجهات والمنظمات العالمية، والحصول على كافة الاعتمادات الدولية التي تجعل مصر الدولة المرجعية الأولى بالقارة الإفريقية، وهو ما يعود بالنفع على العملية الرقابية وتطور صناعة الدواء المصرية وقدرتها على جذب الاستثمارات، وتعزيز التصدير للدول والأقاليم المجاورة.