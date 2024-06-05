شكرا لقرائتكم خبر عن أنتى الأهم تكرم مارى ألكسندر أول عمدة مصرية بالولايات المتحدة الأمريكية (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت مبادرة أنتى الأهم، مارى ألكسندر بسطا، عمدة مدينة بولينج بروك، وهى أول مصرية تشغل منصب عمدة بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم اختيارها ضمن قائمة أكثر 20 امرأة متميزة حول العالم، ويأتى هذا التكريم تقديرًا لدورها النسائى البارز وقيادتها الملهمة ومبادراتها الرائدة فى الولايات المتحدة الأمريكية.



ووجهت مارى ألكسندر الشكر لمبادرة أنتى الأهم على التكريم، مشيرة إلى أنها فخورة بهذا التكريم كونها امرأة مصرية مقيمة بالولايات المتحدة.

وأعربت مارى عن سعاداتها بمبادرة أنتى الأهم، ونوهت على أهمية التصدى لظاهرة التسرب من التعليم، ودور منظمات المجتمع المدنى والمسئولية المجتمعية فى هذا المجال، وأبدت استعدادها الكامل بالتعاون مع المبادرة فى مجالات تدريب الفتيات وبناء مدارس صديقة للبيئة وتوفير منح دراسية للفتيات المتفوقات.

وقالت مارى إنها بدأت تعليمها فى أمريكا حتى الثانوية العامة، ولكنها تربيت على العادات والتقاليد المصرية، وساعدها الحظ أن تعود إلى مصر للدراسة بالجامعة الأمريكية، ثم عادت إلى شيكاغو، وتزوجت من مصرى يعمل بشيكاغو، وفضلت أن تتفرغ فترة للبيت والأبناء، ثم بعد ذلك بدأت عملها الخدمى والتواجد بين الناس، واقترحوا عليها الترشح فى الانتخابات ولكنها كانت لا تتوقع النجاح على الإطلاق، خاصة أن العمدة السابق كان فى منصبه منذ 33 عامًا.

وأضافت مارى أنه بالضرورة أن تكون هناك صورة ذهنية إيجابية عن المعالم السياحية فى مصر، خاصة أن الغالبية العظمى يستقى معلوماتهم عن طريق السوشيال ميديا، وهى غير كافية للترويج السياحى لمصر.

وصرحت الدكتورة رحاب الفخرانى، المنسق العام لمبادرة أنتى الأهم، أن المبادرة تسعى دائمًا إلى تكريم الشخصيات النسائية الملهمة لدورهم البارز فى المجتمع حتى يكونوا نموذجا وقدوة للفتيات المصريات، وأن المبادرة سوف تبدأ بالتعاون مع العمدة مارى ألكسندر فى برنامج توفير منح دراسية للفتيات المتفوقات فى التعليم الثانوى.

وصرح عاطف مكرم، المستشار الإعلامى لمبادرة أنتى الأهم، أن إنجازات المرأة المصرية عند الأجيال القديمة لم تتوقف بل واصلت الأجيال الجديدة فى تحقيق العديد من الإنجازات مثل المصرية مارى ألكسندر بسطا التى استطاعت أن تكون أول مصرية تشغل منصب عمدة بولينج بروك بالولايات المتحدة الأمريكية، وأن تكون ضمن قائمة أفضل 20 امرأة متميزة عالميًا، وأن المرأة المصرية بالخارج حققت العديد من الإنجازات فى المجالات المختلفة، كما لم تتجاهل دورها فى رعاية أسرتها، لذلك استحقت أن تنول التقدير والاحترام من الجميع.

أنتى الأهم تكرم تكرم مارى ألكسندر (6)



















