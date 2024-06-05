شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البعثة الطبية للحج: لا توجد أي حالات خطيرة ولدينا 23 عيادة في مكة والمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عمرو رشيد، رئيس البعثة الطبية الرسمية للحج، أن حالات الحجاج المصرية كلها مطمئنة ولا توجد أي حالات خطيرة أو حرجة، مفيدا بأنه تم تجهيز 20 عيادة في العاصمة المقدسة بمكة، وتم تجهيز 3 عيادات في المدنية، واستقبلوا حتى الآن أكثر من 2000 حاج.

وأوضح عمرو رشيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي"، مع الاعلامية إيمان الحصري، على قناة دي أم سي، أنه يتم تقديم الكشف الأولي على الحجاج المصريين، والحالات بسيطة جدا، وتم تحويلها للمستشفيات في مكة والمدنية، لافتا إلى أنه تم حجز حالات طفيفة، وفي دعم كبير من وزارة الصحة السعودية لاستقبال الحجاج المصريين.

وأشار عمرو رشيد، إلى أن لديهم حملات من الطب الوقائي، وندوات تثقيفية لكافة الحجيج بداية من مطار القاهرة، ويتم إرسال رسائل توعية وإرشادية للتعامل مع درجات الحرارة العالية، والقدم السكري وكيفية الذهاب، والرجوع وتناول السوائل لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة.