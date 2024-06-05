شكرا لقرائتكم خبر عن مراسل إكسترا نيوز: تحول إيجابى فى دخول المساعدات لغزة وعدد الشاحنات يصل 400 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد عوض الغنام مراسل قناة "إكسترا نيوز" من أمام معبر رفح البرى، قائلا: "بدءا من الغد سيكون هناك تحول إيجابى فى عدد دخول الشاحنات لـ غزة لتقترب من 400 شاحنة يوميا، وهو دور مصرى خالص من خلال المباحثات التى تمت فى القاهرة خلال الأيام الماضية".

وأضاف عوض الغنام، أن نوعية هذه المساعدات هى مساعدات غذائية وطبية ودوائية والمستلزمات الملحة من الوقود والمياه وغيرها، لافتا إلى أن الجهات التى تشارك فى دخول هذه المساعدات أغلبها جهات دولية ومنظمات تابعة للأمم المتحدة.

وأكد عوض الغنام أن النصيب الأعظم من المساعدات يبقى للدولة المصرية والمتمركزة هنا منذ فترة طويلة، والتى تدخل معبر كرم أبو سالم ويقوم باستلامها منظمات دولية تابعة لـ الأمم المتحدة، وكلها تدخل من معبر كرم أبو سالم وليس معبر رفح البرى.