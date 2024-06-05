شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: من حق الصحفيين الدخول إلى غزة والعمل فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنه من حق الصحفيين الدخول إلى غزة والعمل فيها، وأثارت واشنطن هذا الموضوع مع الحكومة الإسرائيلية، وفق القاهرة الإخبارية.

أضافت الخارجية الأمريكية: "ننتظر رد حماس على مقترح الهدنة في أقرب وقت ممكن لما فيه من فائدة للشعب الفلسطيني".

وتابعت: "كلما طال أمد الصراع في غزة زادت فرص التصعيد الإقليمي وتوسع رقعة الصراع، وجهودنا للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار لم تبدأ مع إعلان بايدن عن المقترح الإسرائيلي لكنها بدأت قبل ذلك بكثير".