شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الرعاية الصحية: تقديم 44 مليون خدمة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية المشرف العام على مشروعى التأمين الصحى الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه تم تقديم 44 مليون خدمة فى منظومة التأمين الصحى الشامل حتى الآن، وتم إجراء 550 ألف عملية جراحية كبرى.



هيئة الرعاية الصحة بمؤتمر صحة افريقيا

وأضاف، خلال مشاركة هيئة الرعاية الصحية بمؤتمر صحة أفريقيا Africa Excon، أن التكلفة التقديرية للتأمين الصحى الشامل في المحافظات السابقة كانت 51 مليار جنيه، مشيرا إلى أن عدد الخدمات التى تم تقديمها في مجال طب الأسرة في المرحلة السابقة هو 27 مليون خدمة. وأضاف أنه كان لدينا 3 أهداف رئيسية كان سيتم استعراضها للرئيس في مؤتمر صحة افريقيا وهى:

إننا نستغل هذه المنصة الأفريقية للإعلان عن مشروع للإصلاح الصحى والتغطية الصحية الشاملة والإعلان عن مؤشرات المرحلة الأولى في التأمين الصحى الشامل، وفى نفس الوقت نمد يد العون للاستفادة من تجربة مصر في التأمين الصحى الشامل وتطبيق التجربة المصرية في الدول الأفريقية وبناء أنظمة صحية متطورة.

استغلينا هذه المنصة لتعريف الوفود بامكانيات مصر في السياحة العلاجية، موضحا أن ملف السياحة العلاجية نهتم به جدا طبقا لتوجيهات الرئيس، وتضاعفت مواردنا في السياحة العلاجية. وخلال مؤتمر صحة أفريقيا تم إبرام اتفاقيات مع شركات السياحة العلاجية.

الإعلان عن شراكات دولية جديدة لهيئة الرعاية الصحية، وتم التعاقد مع الكثير من الشركات، حيث إنه تم توقيع 9 بروتوكولات ما بين شركات تأمين طبى وشركات خاصة أو منظمات مجتمع مدنى أو منظمات دولية، وأحد هذه البروتوكولات هو توقيع اتفاق مع إحدى الشركات الكندية وهى تهتم بالاستشارات الطبية عن بعد لخدمة المرضى الافارقة، خلال المنظومة الإلكترونية، والإعلان عن مشروع تعاون مشترك للتشخيص الباثولوجى للأنسجة عن بعد، وتوقيع بروتوكول مع شركات أدوية لتدريب الأطقم الطبية والأخصائيين والاستشاريين في مجال أمراض وجراحات القلب، وتوقيع بروتوكول آخر للدعم النفسى والأمراض النفسية والتشخيص المبكر للأمراض النفسية.