شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السبكى يكشف محافظات المرحلة الثانية للتأمين الصحى الشامل بتكلفة 86 مليار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعى التأمين الصحى الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، في تصريح خاص لـ ”الخليج 365” إنه يتم التخطيط حاليا لاطلاق المرحلة الثانية من التأمين الصحى الشامل في 5 محافظات، بالاشتراك والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.



فريق هيئة الرعاية الصحية بمؤتمرصحة افريقيا

وقال خلال مشاركة هيئة الرعاية الصحية بمؤتمر صحة افريقيا Africa Excon، إن المحافظات التي سيتم تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل فيها هى المنيا وكفر الشيخ ومطروح ودمياط وشمال سيناء، وهذه الــ 5 محافظات تم التخطيط لها لمعرفة عدد الوحدات الصحية التي سيتم انشائها فيها وعدد المستشفيات وبناء مجمع طبى، وتم التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء لدعم ميزانية وزارة الصحة بموازنة إضافية لصالح التأمين الصحى الشامل، وسيتم الاستفادة من الوحدات الصحية والمستشفيات التي تم تطويرها في حياة كريمة لكى تدخل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بشكل سريع في الـ 5 محافظات.



د احمد السبكى

وأوضح، إن التكلفة المتوقعة للمحافظات المقبلة 86 مليار جنيه لتطوير الوحدات الصحية والمستشفيات في المرحلة الثانية من منظمومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات المقبلة.

وقال، انه ابتداء من العام القادم سيتم تدريب الاطقم الطبية على معايير هيئة الرعاية الصحية في الـــ 5 المحافظات القادمين لرفع كفائة البنية التحتية، ومن الآن سيتم تدريب العاملين على النظام الألكترونى لهيئة الرعاية الصحية، وهناك تنسيق مع هيئة التأمين الصحى الشامل لإطلاق والتشغيل الرسمي لمحافظة أسوان ومحافظة السويس مع افتتاحات الرئيس لمحافظة السويس.