شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية قبرص: مصر تعتبر البوابة الأمنية لأوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كونستانتينوس كومبوس، وزير خارجية قبرص، إن مصر هي الجزء الشمالي الشرقي من أوروبا، من حيث تأمين أراضيها، وتعتبر البوابة الأمنية لأوروبا، ويتعين على الاتحاد الأوروبي أن يستجيب لهذا الأمر ويعكس الطريقة التي يتعامل بها مع مصر من خلال هذه العدسة.

وأضاف "كومبوس"، خلال لقاء خاص على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أن مصر لعبت دورا رائدا في هذه المنطقة، وظلت مصر تعمل باستمرار على ضمان الاستقرار والأمن في هذا الجزء من العالم، وهذا في نهاية المطاف، يعود بالنفع والمميزات للاتحاد الأوروبي.

وتابع: "الاتحاد الأوروبي في حاجة أن يعكس هذه الأمور، حيث إن هناك الكثير من القوة والأفكار في هذه المسألة، لذلك دعمنا مصر بقوة وبصوت عال في بروكسل فيما يتعلق بكيفية تحقيق الاتحاد الأوروبي أقصى استفادة من الأدوات المتاحة من أجل دعم مصر في العمل الذي تقوم به ولكي يستمر هذا الدعم بطريقة متسقة ومستمرة".