شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد القطار فائق السرعة المصرى من الداخل.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 صور القطار المصرى فائق السرعة المقرر تشغيله على الخط الأول للقطار الكهربائي السريع العين السخنة - العلمين - مطروح، ضمن شبكة القطارات السريعة التى تنفذها مصر بأطوال تصل 2000 كم.

ويصل سرعته لـ250 كم في الساعة، وجرى اختبار القطار الكهربائى فائق السرعة ضمن قطارات الخط الأول للقطار الكهربائى السريع "العين السخنة – مطروح" في مدينة ويجبرج-ويلدنراث، بألمانيا.

وتصنع شركة سيمنز العالمية القطارات المقرر تشغيلها على شبكة قطارات فائقة السرعة يجرى تنفيذها في مصر بطول 2000 كم تمتد على 3 خطوط وسيتم إضافة خط رابع لها في أخر مرحلة، ويجرى الأن العمل بالتوازى في إنشاء الخطين الأول والثانى معا، ومن المتوقع أن يتم تشغيل الخط الأول عام 2026.

والانتهاء من انشاء شبكة قطارات مصر فائقة السرعة بطول 2000 كيلو متر، سيخلق ذلك سادس أكبر نظام سكة حديد فائق السرعة في العالم، ومن المقرر أن يعمل على هذه الشبكة 3 أنواع من القطارات وهى قطار فائق السرعة " فيلارو"، وقطار اقليمى سرعته 160 كم "ديسيرو" وقطار بضائع سرعته 120 كم،

وتسلمت وزارة النقل أول قطار إقليمى ضمن القطارات المقرر تشغيلها فى الخط الأول، منذ عدة أشهر، وجارى تصنيع القطارات الإقليمية والسريعة وفقا للجدول المخطط ووفقا للسرعات التصميمية والتشغيلية للقطارات التى تم الاتفاق عليها، مع الشركة المصنعة.

ويعرف الخط الأول للقطار السريع باسم "الخط الأخضر" (العين السخنة ــ العلمين الجديدة ــ مرسى مطروح)، يبلغ طوله 675 كيلو مترا، ويشتمل على 22 محطة، منها 10 محطات للقطار السريع و12 محطات إقليمية، وهم (العين السخنة ــ العاصمة الإدارية ــ محمد نجيب - القاهرة ــ جنوب الجيزة -" تفريعة للعياط - الفيوم بنى سويف"ــ حدائق أكتوبر ــ 6 أكتوبر ــ سفنكس ــ السادات ــ وادى النطرون ــ النوبارية ــ الإسكندرية ــ برج العرب ــ العامرية ــ الحمام ــ العلمين ــ سيدى عبدالرحمن ــ الضبعة ــ سوان ليك ــ رأس الحكمة ــ ألماظة باى ــ مطروح).

ويبلغ إجمالى عدد محطات الخط الثانى 36 محطة بواقع 10 محطات للقطارات السريعة هى (الفيوم / بنى سويف – المنيا – اسيوط – سوهاج - قنا- الأقصر - ادفو -مطار أسوان – توشكى – أبوسمبل )، و26 محطة للقطارات الإقليمية هى ( العياط – الفشن – العدوة - بنى مزار – سمالوط والتى وجه الوزير عند تفقدها بدراسة الحركة المرورية وطرق الاقتراب اليها– أبو قرقاص – ملوى – ديروط – القوصية – منفلوط – أبوتيج – الغنايم – طهطا – جهينة – ابيدوس - فرشوط – نجع حمادى – دشنا- قوص -ارمنت-اسنا - السباعية – كلابشة – دراو – أسوان الجديدة -ميدكوم) ويلتقى هذا الخط فى محطة حدائق أكتوبر بالخط الأول وفى محطة قنا بالخط الثالث.

ويمر الخط الثانى من شبكة القطارات السريعة بالتوازى مع مسار الطريق الصحراوى الغربى المار بمحافظات الصعيد، كما يضم مركزا للتحكم والسيطرة، وورشة لأعمال العمرة الرئيسية والجسيمة، بالإضافة إلى 2 نقطة للصيانة والتخزين تقع فى مناطق (أسوان – أبو سمبل – سفاجا)، وتبلغ السرعة التصميمية للشبكة 250 كيلومتر/ الساعة، والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كيلومترا/ الساعة، والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كيلومترا/الساعة، وقطارات نقل البضائع 120 كيلومترا/الساعة، وعدد القطارات الكهربائية السريعة بهذا الخط من المقرر أن تصل إلى 20 قطارا، والقطارات الكهربائية الإقليمية 48 قطارا، و20 جرارا لنقل البضائع لضمان تحقيق أكبر عائد مالى يغطى مصروفات التشغيل والصيانة فيما بعد، والهدف من تنويع الوحدات المتحركة (سريعة وإقليمية) هو توفير وسيلة نقل حضارية تناسب كل مستويات الدخل، مع تقديم خدمة متميزة.

القطار فائق السرعة المصرى من الداخل

القطار فائق السرعة المصرى من الداخل

القطار فائق السرعة المصرى من الداخل

القطار فائق السرعة المصرى من الداخل