شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الإصلاح والنهضة: مصطفى مدبولي شخصية مقاتلة تولى المسئولية في مرحلة معقدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن تكليف الرئيس السيسي للدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة هي تجديد للثقة فيه، موضحا أن الدكتور مدبولي من الشخصيات المقاتلة وتولى رئاسة الوزارة في مرحلة شديدة الصعوبة والتعقيد.

وأضاف هشام عبد العزيز، خلال حوار ببرنامج "مساء دي ام سي"، مع الاعلامية ايمان الحصري، على قناة دي ام سي، أن حكومة مصطفى مدبولي مرت بأزمات كبيرة ونفذت مشروعات كبرى وأهمها مشروع مثل حياة كريمة وهو مشروع شديد الأهمية ومن ضمن الحاجات المهمة في وزارته المستقيلة.

وأشار هشام عبد العزيز، إلى أن مشروع تطوير رأس الحكومة من انجازات الحكومة لأن هذه الصفقة من المؤكد نتيجة شغل كبير في موضوع جذب الاستثمارات وكان هناك مشروعات بنى تحتية ومشروعات كبرى تمت في عهد هذه الحكومة، مؤكدا أن الحكومة الجديدة لها تكليفات جديدة ويجب تكون حكومة نشيطة وقادرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية.