شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى لـ"الشاهد": أخبرت نائب محمد مرسي عن أهمية ثقة المواطن في المسئول فصمت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكمل البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، شهادته حول الأحداث التى واكبت تولى الإخوان الحكم فى البلاد، وكواليس الاعتداءات الإرهابية التى وقعت على الكنائس خلال تلك الفترة.

تحدث البابا خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، فى برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز" عن مبادرته في 18 يونيو 2013 عندما اتصل بشيخ الأزهر من أجل الذهاب إلى الرئيس محمد مرسي.

وقال: "أنا أقابل الناس من كل الأعمار، وبابي مفتوح للجميع، وكان السؤال الذي يتكرر بداية من شهر يونيو 2013 إيه اللي هيحصل يوم 30".

وأضاف: "نسمع أخبار ورايات وأحداث، كان في افتتاح مجلس الشورى وسيفتتحه الدكتور مرسي، فذهبت مبكرًا، وكان نائب الرئيس المستشار محمود مكي رحب بي، وكنا بمفردنا، وتكلم في حديث طويل جدًا عن المحبة سمعته للنهاية، وقولت له في شيء أهم من المحبة فانزعج من رد فعلي وسألني إيه أهم من المحبة قولت له الثقة".



وتابع: "ثقتي أنا كمواطن في حضرتك كمسئول، الرجل سمع الكلمة وصمت ولم يرد حتى".