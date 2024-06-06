الحج 2024.. عضو بـ"شركات السياحة": حملات لترحيل حاملي تأشيرات الزيارة من مكة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد البيه، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن استعدادات موسم الحج 2024 كانت مسبقة من جميع شركات السياحة والمنافسة شديدة جدًا بين الشركات لخروج الحج السياحي على أعلى مستوى.

وأضاف "البيه"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، أن خروج الحج السياحي على أعلى مستوى، من خلال الاهتمام بأدق التفاصيل مثل حجوزات الفنادق، والمخيمات، وكل التفاصيل، وذلك تحت إشراف وزارة السياحة والآثار.

وأشار عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى أنه هناك تواصل دائم بين غرفة شركات السياحة والوزارة؛ لمتابعة سفر الحجاج خطوة بخطوة ووجودهم بالسعودية، من خلال وجود لجان الوزارة وأصحاب الشركات وأعضاء الغرفة والاتحاد.

وأكد أن وزارة الحج السعودي اتخذت كل الإجراءات لضمان نجاح الحج 2024، خاصة بمنع حاملي تأشيرات الزيارة من أداء الحج لأن ذلك مخالف.

وتابع "البيه"، أن وزارة الحج السعودية بالتنسيق مع وزارة الداخلية السعودية، داهمت بعض الفنادق والبيوت والعمائر السكنية؛ لترحيل أصحاب تأشيرات الزيارة خارج المملكة أو نطاق مكة؛ مشيرًا إلى أن السفر يجب أن يكون عن طريق شركة سياحية مرخصة أو إحدى وسائل الحج الرسمية.

وأكمل عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه لا يمكن دخول مكة أو المشاعر المقدسة بدون بطاقة نسك الإلكترونية؛ وسيتم وضع استيكر إلكتروني بداية من خروج الحجاج من الفندق ولن يتم إزالته إلا أمام "منى"؛ لمنع دخول حاملي تأشيرات الزيارة في الأتوبيسات مع الحجاج وازدحام المشاعر المقدسة.

اقرأ أيضًا:

الحج 2024.. ‏‏إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق "نسك" مؤقتا

خاص| "السياحة": زيادة أسعار برامج الحج 44 ألف جنيه

تأكيداً لمصراوي.. السياحة: زيادة 35 ألف جنيه في برامج الحج البري (تفاصيل)