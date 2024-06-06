البابا تواضروس: "محمد مرسي تحدث معي بالقصر لمدة ساعة في كلام بلا معنى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

كشف البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، سبب مبادرته بالاتصال بشيخ الأزهر من أجل مقابلة الرئيس محمد مرسي.

وقال البابا تواضروس الثانى، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور "محمد الباز"، على قناة "إكسترا نيوز": من كثرة أسئلة الناس عن ماذا سيحدث يوم 30 يونيو قلت اتصل بفضيلة الإمام وهو شخص عزيز علينا ونذهب سويًا للاطمئنان على البلد.

وأضاف بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية: أجرينا الاتصالات وتم تحديد يوم 18 يونيو الساعة 4 والمقابلة لمدة ساعة، ذهبنا وجلسنا مع الدكتور مرسي، لكن طوال هذه الساعة كاملة الدكتور مرسي هو من كان يتكلم.

وتابع: تحدث في العديد من الأمور، ولكن أتذكر أمرين، قال عملنا ترعة في سيناء وهي ترعة السلام وده مشروع مش نافع ومش هيفيد الأرض، الحاجة الثانية قال ضبطنا شخص معه 600 ألف قرص ترامادول، وكان الحوار كله في هذا الإطار الذي ليس له معنى، وقال محدش عاوز يشتغل وكل ما نطلب شخص يمسك مسئولية معينة يرفض، وكان يريد تصدير فكرة المظلومية.

واستكمل: "الساعة هتخلص من غير ما نوصل لإجابة على السؤال اللي إحنا جئنا بسببه".