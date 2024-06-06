أخبار مصر

"بتخوني مع رجالة على الواتس آب".. عاطل ينهي حياة عشيقته في الخليفة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أقدم مسجل خطر على إنهاء حياة عشيقته انتقامًا منها لإقامة علاقات غير شرعية مع آخرين، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم.

البداية بتلقي أجهزة الأمن بلاغًا بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة الخليفة.

بالانتقال والفحص تبين العثور على جثة سيدة بها إصابات متفرقة ودماء على الأرض.

وتوصلت التحريات، بأن المجني عليها دائم عليها التردد من بعض الأشخاص، ووجود نشاط لها مخل بالآداب.

مباشرة تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

أكدت التحريات برئاسة المقدم أحمد الكردي رئيس المباحث، والرائد حسام محسن معاون المباحث، أن عاطلا له معلومات جنائية وراء ارتكاب الواقعة انتقامًا منها لإقامة علاقات غير شرعية مع آخرين، وتم تحديد هوية المتهم وألقي القبض عليه "شفت كلامها على الواتس مع شباب".

مباشرة تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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