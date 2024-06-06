شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة الدواء: لدينا 17 ألف صنف.. والأدوية المصرية نفس جودة الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الدواء، أن الدواء سلعة استراتيجية وأمن قومي ولها بُعد اجتماعي، والدواء مسعر جبريا، مشيرا إلى أن لدينا في مصر 17 ألف دواء متداول، والأدوية الموجودة في مصر معظمها المتداولة في العالم وليست ابتكارات جديدة، ولكن شائعة وموجودة في كل دول العالم وتصنيعها ليس صعبا.

وأضاف الدكتور علي عوف، خلال حوار ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، أن كل الأدوية المطروحة في السوق بنفس الجودة، وعامل السعر هو الذي يفرق من خلال الدعاية، موضحا أنه لو أن هناك عددا من الأصناف الدوائية ناقصة في مصر لأنها الأشهر تجاريا والأكثر انتشارا، مؤكدا أن الأصناف الناقصة في السوق ليست صعبة ولها أصناف مشابهة بنفس المادة الفعالة، ونحتاج وعيا، والصيدلي وله دور كبير بالتوعية.

وأشار الدكتور علي عوف إلى أن الدواء المصري نصف تكلفة الدواء الأجنبي، ومن المفترض المواطن يستفيد بفرق السعر، والأدوية كلها نفس الجودة والفاعلية، قائلا: "مفيش كلام المادة الفعالة أقل في الدواء المصري، وهيئة الدواء لا تسمح بنزول دواء غير مطابق للمواصفات".