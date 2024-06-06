شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن محطة المخلفات الوسيطة بنويبع فى جنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة البيئة خلال الفترة المقبلة إلى تسليم مشروعات البنية التحتية التى تم الانتهاء منها ضمن منظومة المخلفات على مستوى المحافظات، ومنها محطة الفرز الاولى بمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، وهى إحدى محطات الفرز.

خلال هذا التقرير نرصد أبرز 10 معلومات عن محطة الفرز الوسيطة بنويبع محافظة جنوب سيناء...

1- وزارة البيئة الجهة المسؤولة بالتعاون مع التنمية المحلية عن عملية رفع كفاءة المحطة الوسيطة بمدينة نويبع.

2- تقع على مساحة 3700 متر مربع.

3- تستقبل 15 طنا يوميا.

‏4- تخدم عدة مناطق منها مناطق نويبع و الترابين و المزينة والميناء و المخيمات.

‏5- تكلفتها الإجمالية تتخطى 5 ملايين جنيه.

6- ‏مشروع محطة الفرز الأولى بنويبع تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل، وزيادة طاقة العمل داخل الموقع.

‏7- تسعى محطة الفرز الأولى بنويبع إلى تعظيم الاستفادة من المخلفات الواردة للمحطة.

8- محطة الفرز الأولى بنويبع جزء من زيادة فرصة التخلص الآمن من المرفوضات الناتجة عن المخلفات.

‏

‏9- محطة الفرز الأولى بنويبع تحد من حجم الانبعاثات الناتجة عن تراكم المخلفات.

‏

‏10- تساهم محطة الفرز الأولى بنويبع إلى الحد من غازات الاحتباس الحراري، والحد من الآثار الضارة على الصحة.