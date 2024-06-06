شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب نقص الحديد عند الأطفال وأضراره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة خديجة محمد عليان استشاري طب الأطفال واستشاري التغذية الإكلينيكية بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بـ المركز القومى للبحوث عن قائمة الأسباب الشائعة لنقص الحديد عند الأطفال.

وأوضحت نشرة طبية صادرة عن المركز القومى للبحوث، أنه من أكثر الأمراض الغذائية انتشارا بين الأطفال نقص الحديد والذي يتسبب في الأنيميا ومجموعة من الأعراض الأخرى ويؤثر على نشاط الطفل وتطوره العصبي وقدرته على التحصيل العلمي، كما يؤثر نقص الحديد سلبا على درجة ذكاء الطفل وعلى حالته المزاجية بل وعلى شهيته للطعام، فقد يؤدي اإلى تقليل الشهية بدرجة كبيرة و بالتالي تزداد درجة نقص الحديد بشكل أكبر.

وبحسب الدكتورة خديجة عليان فإن الأسباب الشائعة لنقص الحديد عند الأطفال هى:

1- إصابة الأم بنقص الحديد أثناء الحمل والرضاعة.

2- التأخر فى إدخال الطعام مع الرضاعة الطبيعية، والسن الصحيح لبداية إدخال الطعام هو عمر 6 أشهر للطفل.

3- إدخال اللبن البقري مبكرا للطفل قبل إتمام العام الأول.

4- عدم تناول كمية الغذاء الكافية للطفل وبالتالي سينتج لديه نقص عام في جميع العناصر ومنها الحديد.

5- عدم تناول الأغذية الغنية بالحديد وتناول الألبان بشكل مكثف في أي سن بشكل عام.

6- الإصابة بـ ديدان الأمعاء بشكل مزمن ومتكرر.

7- الإصابة بالعدوى المتكررة أو الأمراض المزمنة.