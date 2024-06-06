شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تحدد طريقة تصحيح الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طريقة تصحيح الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة 2024 والتى تعادل 15% من أسئلة كل مادة، مضيفة أنه يتم تصحيح الأسئلة المقالية بشكل إلكترونى من خلال التابلت لدى المصححين ومقدرى الدرجات، مشيرة إلى أنه يتم تصحيح كل سؤال مو خلال اتنين مصححين، وفى حالة اختلاف الاثنين من المقدرين على درجة نفس السؤال وتقدير إجابة الطالب بما يزيد عن نصف درجة سيتم الاستعانة بمصحح ثالث لتصحيح نفس السؤال لحصول الطالب إلى حقه كاملا ويحصل على الدرجة الأعلى.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم، على أن تصحيح الأسئلة المقالية يتم من خلال نموذج إجابة يتم اعتماده من لجنة متخصصة قبل القيام بإجراءات التصحيح، مضيفة أن المصحح لا يجتهد فى تقدير الإجابة الصحيحة ولكن لديه نموذج إجابة.



تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024، بالمواد غير المضافة للمجموع يوم 10 يونيو الجارى.

- يؤدى الطلاب يوم 12 يونيو الجارى امتحان الاقتصاد والاحصاء.

- يحصل الطلاب على إجازة بسبب عيد الأضحى من يوم 13 يونيو حتى 21 من نفس الشهر.

- تنطلق امتحانات المواد الدراسية الأساسية 22 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

- يؤدى الطلاب يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.