شكرا لقرائتكم خبر عن تجنب الروائح الغريبة أبرزها.. 11 نصيحة من وزارة الزراعة قبل شراء اللحوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر اللحوم من الأغذية الأساسية لتكوين خلايا الجسم وأنسجته ولترميم ما تهدم من هذه الخلايا والأنسجة وهي تعمل على تنشيط الوظائف الهضمية والدموية والدماغية.

وفى التقرير التالى نتعرف على 11 نصيحة من وزارة الزراعة قبل شراء اللحوم:

1- الشراء من جزار موثوق لضمان جودة اللحم.

2- تجنب وجود روائح غريبة وكريهة.

3- تجنب شراء لحوم معروضة ومكشوفة خارج محال الجزارة.

4- عند الضغط على اللحم بالإصبع لا يترك أثر غائر.

5- تقطيع اللحم حسب الاحتياج من المناطق محيط العضل والعظام.

6- لا يوجد مواد مخاطية أو هلامية أو منداة .

7- أن يكون اللحم فيه تداخل مع الدهن أما الدهن الخارجي فينبغى أن يكون متماسكاً أو أبيض اللون مائل للإصفرار.

8- القوام يجب أن يكون متماسكاً لا يسهل قطعه بأظافر اليد.

9- أن يكون اللحم ذو لون وردى لا يلمع كثيراً وتجنب اللحم المخضر المائل إلى الرمادى.

10- أن تكون الأختام واضحة على الذبيحة.

11- تجنب اللحم الداكن والرطب والمبلل واللزج عند لمسه.