شكرا لقرائتكم خبر عن موعد صلاة عيد الأضحى 2024 بمدن ومحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام معدودة باتت تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، حيث تشير الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أن هلال شهر ذو الحجة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة 2:39 ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلى يوم غدا الخميس 29 من ذى القعدة 1445هـ الموافق 2024/6/6م.

ووفقا للحسابات الفلكية، تكون غرة شهر ذو الحجة 1445هـ فلكيًا يوم الجمعة 2024/6/7م، وتكون وقفة عرفات لعام 1445هـ فلكيًا يوم السبت 2024/6/15م، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1455هـ فلكيًا يوم الأحد 2024/6/16م.

ومع قرب عيد الأضحى المبارك، يتسائل الكثير من المواطنين عن مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك، وهو ما كشفت عنه الحسابات الفلكية، كما يلى :

موعد صلاة عيد الأضحى

وفقا للحسابات الفلكية لمعهد الفلك يكون موعد صلاة عيد الأضحى 2024 فى مدن ومحافظات الجمهورية كما يلى :

القاهرة 6:18

الجيزة 6:18

الإسكندرية 6:20

بورسعيد 6:11

السويس 6:13

العريش 6:05

الطور 6:13

سانت كاترين 6:11

طابا 6:05

شرم الشيخ 6:11

دمنهور 6:19

طنطا 6:17

المنصورة 6:15

الزقازيق 6:16

بنها 6:17

شبين الكوم 6:18

كفر الشيخ 6:17

الفيوم 6:21

بنى سويف 6:21

المنيا 6:25

أسيوط 6:25

سوهاج 6:24

قنا 6:21

أسوان 6:25

أبو سمبل 6:34

مرسى مطروح 6:31

الغردقة 6:15

الخارجة 6:33

الإسماعيلية 6:12

دمياط 6:12

السلوم 6:39

نويبع 6:07

حلايب 6:14

شلاتين 6:16