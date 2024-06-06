شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: 7 لجان تستطلع هلال عيد الأضحى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام معدودة باتت تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، حيث تشير الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أن هلال شهر ذو الحجة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 2:39 ظهراً بتوقيت القاهرة المحلي اليوم الخميس 29 من ذي القعدة 1445هـ الموافق 2024/6/6م.

وفى هذا اليوم تستطلع دار الإفتاء بالتنسيق مع معهد الفلك وهيئة المساحة هلال شهر ذو الحجة ليعلن فضيلة المفتى فى هذا اليوم نتيجة الرؤية الشرعية وموعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك.

وكشف الدكتور ياسر عبد الهادى رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، استعدادات رصد هلال شهر ذو الحجة لعام 1445 هجريا، وذلك اليوم الخميس 29 من ذي القعدة 1445هـ الموافق 2024/6/6م وهو يوم الرؤية .

وأشار رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه يتم التجهيز لإرسال 7 لجان لاستطلاع هلال ذو الحجة، حيث سيتم إرسال هذه اللجان لمطروح والفيوم وسوهاج وقنا وأسوان والخارجة، بالإضافة إلى لجنة موجودة فى حلوان مقر المعهد.

وأكد رئيس معمل أبحاث الشمس ، أن اللجان تضم ممثلين عن معمل بحوث الشمس وقسم الفلك ودار الإفتاء ، لافتا إلى أنه يتم إبلاغ إدارة المعهد والتى تقوم بدورها إبلاغ مفتى الجمهورية لإعلان الرؤية الشرعية وأول أيام عيد الفطر المبارك رسمياً.

وهلال شهر ذو الحجة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 2:39 ظهراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم غدا الخميس 29 من ذي القعدة 1445هـ الموافق 2024/6/6م.

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 12- 20 دقيقة.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (1 - 28 دقيقة)، فيما عدا كوالالمبور وجاكرتا حيث يغرب القمر فيهما قبل غروب الشمس بـ 9 و 14دقيقة على الترتيب.

وتكون غرة شهر ذو الحجة 1445هـ فلكياً يوم الجمعة 2024/6/7م، وتكون وقفة عرفات لعام 1445هـ فلكياً يوم السبت 2024/6/15م، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1455هـ فلكياً يوم الأحد 2024/6/16م.