شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة قانونية.. التلاعب فى سن العروسة يقودك للحبس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بسبب عادات خاطئة، ومعتقدات تقول إن جواز البنت بدرى سترة، قد تجعل ولى أمر الفتاة يزور فى عمرها لإتمام الزواج مما يجعله تحت طائلة القانون.

بسبب هذا التفكير المحدود قد تقتل براءة طفلة وتقتل فرحتها بسب تلك الأفعال، ومرتكب تلك الجرائم يعرض نفسه للمسائلة الجنائية، وعقوبة قتل تصل للحبس سنتين وغرامة، طبقا للمادة 227 من قانون العقوبات.



ونصت المادة: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا لضبط عقد الزواج أقوالًا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقًا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.