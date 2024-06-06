شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: تدريب رؤساء لجان الثانوية لضبط الامتحانات والتصدى للغش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن دور رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة فى التصدى لمحاولات الغش مهم وأساسى، حيث يجب عليهم ضبط أى محاولة للغش واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتسبب فيها، كما أن دورهم فى الحفاظ على سرية أسئلة امتحانات الثانوية العامة وتوفير الهدوء والراحة للطلاب ضرورى حتى تسير الامتحانات بالشكل المطلوب وهو تحقيق الانضباط، حيث أكدت الوزارة أنه تم منح رؤساء اللجان تعليمات وتدريبات بشأن ضبط اللجان وعدم التهاون مع اى مخالفات.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة ارقام جلوس الثانوية العامة 2024 واللجنة التى سيؤدى بها الامتحان والمواد الدراسية التى سيؤدى بها الطالب الامتحان)، اليوم الاثنين، وذلك عبر الموقع الإلكترونى للوزارة فى إطار الاستعدادات لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2024/2023، والتى من المقرر أن تبدأ يوم 10 يونيو الجارى.



وتوضح الوزارة أنه تم إتاحة البيانات منها ارقام جلوس الثانوية العامة 2024 من خلال الموقع الالكترونى عبر الرابط التالي: https://moe-register.emis.gov.eg/