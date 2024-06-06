شكرا لقرائتكم خبر عن الخط الثالث للمترو يقلل زمن التقاطر اليوم ويمد العمل ساعة بسبب مباراة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الخط الثالث للمترو، اليوم، بترتيبات خاصة لمباراة المنتخب المصرى فى مواجهته ضد بوركينا فاسو، فى إستاد القاهرة الدولي.

وأكدت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو، أنه سيتم تقليل زمن التقاطر وزيادة القطارات للوصول إلى محطة الاستاد فى أسرع وقت، حيث ستم زيادة ساعات العمل حتى الساعة واحدة صباحًا يوم الخميس القادم، على أن يتوفر قطار كل 4 دقائق ونصف.



بالنسبة للقادم من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، الوقت بين كل قطار والتانى سيكون 9 دقائق .

كما سيتم توفير فريق خدمة العملاء فى المحطات لاستقبال الجمهور بترتيبات خاصة لتسهيل حركتهم ودخولهم وخروجهم من المباراة.