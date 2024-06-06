شكرا لقرائتكم خبر عن مركز اللغات والترجمة بجامعة القاهرة يطلق برنامج Summer camp للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مركز اللغات والترجمة بجامعة القاهرة، فعاليات برنامج "Summer Camp" في مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية، وذلك في الفرع الرئيسي بجامعة القاهرة وفرع الشيخ زايد، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة .

في كلمتها، أكدت الدكتورة منار عبد المعز، مديرة المركز، أن الهدف من هذه الدورة هو تقديم برنامج تعليمي وترفيهي شامل للأطفال خلال فترة الصيف، فأطفال اليوم هم طلبة الجامعة في المستقبل القريب ومن الضروري قيام المركز بدوره ليس فقط تأهيل طلبة الجامعة وتوفير التدريب اللازم للخريجين في مجالات اللغات والترجمة والتنمية البشرية، بل العمل أيضا على تكوين جيل جديد وتنمية مهاراته المختلفة لتشكيل شخصية طالب جامعي متسع الأفق ومتعدد المهارات.

وأشارت إلى أن الدورة حققت نجاحًا كبيرًا في جذب اهتمام أولياء الأمور وإشراك الأطفال في تجربة تعليمية وترفيهية مثيرة ومفيدة، ففضلا عن تدريس محاضرات اللغة الإنجليزية واللغة الثانية (سواء الألمانية أوالفرنسية)، فإن هذه الدورة تحتوي على أربع برامج أخرى وهي السلوك والإتيكيت للأطفال، مبادئ البرمجة في برنامج "المخترع الصغير"، أساسيات الرسم والتلوين، وكيفية صناعة فيلم قصير عن طريق الموبايل.

وأوضحت أن ردود فعل أولياء الأمور والأطفال إيجابية للغاية، وأن المركز يتابع يوميا هذه الآراء وكذلك يرصد آراء الخبراء الذين تم الاستعانة بهم لتدريس هذا البرنامج الطموح.

كما أضافت مديرة المركز أنه بمجرد انتهاء هذه الدورة في بدايات شهر يوليو، سيتم عمل دورة جديدة لشهر يوليو ودورة ثالثة في شهر أغسطس، وأنه سيتم إدراج موضوعات جديدة لتنمية مهارات أخرى لأطفالنا الأعزاء، هذا بالإضافة للاستمرار في بعض الموضوعات التي بدأت من شهر يونيو على أن يدرس المستوى المتوسط والمتقدم منها في الشهرين التاليين، تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة موجهة لفئتين عمريتين: الأطفال من 6 إلى 9 سنوات ومن 10 إلى 13 سنة.