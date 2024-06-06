شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارات التعليمية تواصل استقبال اعتذارات المشاركين بامتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تواصل لجان الإدارات التعليمية استقبال اعتذارات المشاركين بامتحانات الثانوية العامة 2024، اليوم الخميس، وحددت الوزارة عدة حالات وشروط لمن تقبل منهم الاعتذارات كالتالى:
- المرض مع تقديم قومسيون طبى حديث ومختوم من المجلس الطبى العلم مدون به يعفى من أعمال الامتحانات أو ممنوع من السفر لهذا العام.
- العمل جزء من الوقت وتقديم صورة معتمدة من المستند.
- سفر الزوج أو عمله بمنطقة نائية مع تقديم صورة من المستند الدال على ذلك.
- الإحالة إلى المعاش أثناء أداء الامتحانات مع تقديم المستندات.
- ندب الزوج أو الزوجة لأعمال امتحانات الثانوية العامة يتم الاعتذار لأحدهم مع ضرورة إحضار أصل خطاب الندب للزوجين.
- رعاية طفل مريض بمرض مزمن أو معاق مع تقديم صورة من التقرير الطبى.
- عجز 5% مع تقديم صورة من المستند.
- ندب لأعمال امتحانات أخرى.
- وجود طفل رضيع لا يزيد عن عامين صورة من شهادة الميلاد المميكنة.
- وفاة الزوج أو الزوجة بما لا يتجاوز العام مع تقديم صورة شهادة الوفاة .
- الحرمان من أعمال الامتحانات مع تقديم صورة معتمدة من المستند.
- خصومة ثأرية مع تقديم خطاب حديث صادر من مديرية الأمن التابع لها المنتدب.
- الاستدعاء للتجنيد مع تقديم صورة من المستند.
- الحصول على إجازة بدون مرتب.
- لن يتم قبول أى اعتذارات من مقدرى الدرجات إلا من خلال مشرف عام تقدير الدرجات بامتحانات الثانوية العامة 2024.
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