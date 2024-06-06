شكرا لقرائتكم خبر عن 68 مليار جنيه للخدمات الصحية فى موازنة 24/25.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد قطاع الصحة اهتماما غير مسبوق فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024/2025، وشهدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لنفس العام تفاصيل وآليات النهوض بالقطاع، بداية من الاستثمارات العامة الموجهة للنهوض بالخدمات الصحية والتى قدرت بنحو 68 مليار جنيه فى خطة العام الجديد بنسبة زيادة قدرها 50% مقارنة بالعام الحالي.

وتتضمن المشروعات الرئيسة المستهدفة بالخطة الانتهاء من تنفيذ (58) مستشفى صحة وجامعى(52) مستشفى صحة و6 مستشفيات جامعية)، تخطَّت نسبة الإنجاز بها 70% تمهيدًا لدخولها الخدمة، واستكمال تطوير وتجهيز (55) مستشفى تتبع) أمانة المراكز الطبية المتخصصة، منها (26) مستشفى للرعاية العلاجية، و(8) مستشفيات للتأمين الصحى الشامل، و(18) مستشفى متخصص، بجانب تنفيذ (246) مشروعًا فى مجال تطوير المستشفيات الجامعية، واستكمال ميكنتها، هذا بالإضافة إلى مشروعات استكمال تطوير وتجهيز المراكز والوحدات الطبية، مثل استكمال مبنى المعامل المركزية بمدينة بدر، والمدينة الطبية بمعهد ناصر، وتطوير مراكز التحكم وتجهيزات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.