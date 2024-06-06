شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على محافظات المرحلة الثانية لـ"حياة كريمة" بتكلفة 150 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت الحكومة 150 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات عام 2025/24 من المرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة" وتُغطى المرحلة 20 مُحافظة بعدد 52 مركزا وإجمالى 1667 قرية يقطنها 21.3 مليون مواطن.

وتشمل محافظات المرحلة الثانية لحياة كريمة فى السنة الأولى 24/25 الدقهلية والغربية الشرقية وكفر الشيخ والبحيرة والمنوفية والمنيا وبنى سويف والجيزة والقليوبية وأسيوط والفيوم وقنا وسوهاج والوادى الجديد ودمياط وأسوان والإسماعيلية والأقصر ومطروح، وتوزيع الاستثمارات بحسب المحافظات وعدد المراكز لكل محافظة خلال المرحلة الثانية من المادية، وحددت وثيقة الخطة المستهدفات الكمية للأعمال التنفيذية للمرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة».

وتشمل المشروعات قطاعات، مياه الشرب، الصرف الصحى، الصحة، قطاع الشباب والرياضة، قطاع التنمية الزراعية، قطاع الغاز الطبيعى، قطاع الاتصالات، وأخيرا رصف الطرق الداخلية والخارجية لجميع القرى.