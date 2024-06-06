شكرا لقرائتكم خبر عن 77% من القراء يطالبون بتكثيف حملات التوعية بترشيد استهلاك المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بترشيد مياه الشرب، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بترشيد مياه الشرب.

وأيد 77% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بترشيد مياه الشرب، بينما عارض 23% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بترشيد مياه الشرب.